Família McCann aceita fazer exame em alemã que diz ser Madeleine

Depois de Julia Faustyna, moradora de Bréslavia, Polônia, viralizar nas redes sociais nesta semana, afirmando que poderia ser Madeleine - uma menina de 3 anos que desapareceu em Portugal em 2007 -, a família McCann entrou em contato com a jovem para realizar o teste de DNA.

No seu Instagram, Julia publicou montagens e possíveis "evidências" de sua alegação. A menina ainda alega ter sido vítima de abuso sexual quando jovem, e aponta o pedófilo alemão Christian B., um dos principais suspeitos no caso Madeleine, como o agressor.

Julia também argumenta que tem o mesmo defeito ocular que a criança desaparecida, além de semelhanças físicas com os pais Gerry e Kate. A imprensa internacional divulgou que a família McCann está disposta a olhar todas as evidências.

Em uma conversa via WhatsApp e compartilhada no perfil do Instagram “iammadeleinemccan”, a mãe de Julia disse que a garota está doente e causa vergonha à família, conforme o Diário do Nordeste.

Ainda segundo o jornal, na conversa, a mãe de Julia diz que vai vender a casa e se mudar, porque não quer mais vê-la por causa da vergonha que ela traz à família.

No print, a mãe também afirma que fotos e fitas cassete estão em algum lugar na garagem, referindo-se a supostos registros que negariam a tese sobre a jovem ser Madeleine. “Você está doente, Julia. Isso eu vou contar”, escreve a mãe, na conversa.

A conta do Instagram em que Julia afirma ser Madeleine tem mais de 220 mil seguidores. Em alguns dos posts, ela conta que começou a suspeitar que é a menina desaparecida depois de algumas declarações da avó sobre um pedófilo.



Ela também diz que tem poucas lembranças da infância e que, em 2018, foi internada em um hospital psiquiátrico, começou a fazer terapia e lidar com memórias de abusos.

Julia ainda compartilhou a foto do suspeito de ter sequestrado Madeleine e afirmou lembrar de ter sido abusada por ele. Ela também diz ter se consultado com médicos, psicólogos e especialistas, e eles podem provar que ela não tem delírios.

Pelos registros, Madeleine teria 19 anos atualmente, enquanto Julia tem 21. No entanto, ela justifica que uma criança sequestrada pode ter sofrido alterações nos documentos, o que explicaria a divergência.



O caso

Madeleine McCann, a Maddie, desapareceu em 3 de maio de 2007, pouco antes do seu quarto aniversário, na Praia da Luz, estância balnear da região do Algarve, em Portugal, onde passava férias com a família.



O desaparecimento deu origem a uma extraordinária campanha internacional de seus pais para tentar encontrá-la. As fotos da pequena Maddie, com seus cabelos castanhos e seus grandes olhos claros, deram a volta ao mundo.