FBI trabalha com hipótese de atentado contra Donald Trump

Trump é candidato a presidente dos Estados Unidos - Foto: Jim Watson | AFP

O FBI trabalha com a hipótese de tentativa de assassinato contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo, 15, após disparos de arma de fogo em um clube de sua propriedade, na Flórida.

A investigação foi confirmada pelo FBI, em nota divulgada. Segundo o Serviço Secreto, um de seus agentes avistou o cano do rifle usado pelo autor dos disparos, atrás de uma cerca.

O suspeito do possível atentado foi detido e interrogado, segundo a porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach, Teri Barbera. Até o momento, a motivação do atentado é desconhecida.

Kamala Harris se pronuncia

Adversária de Trump, Kamala Harris se pronunciou após o episódio e disse ter ficado feliz ao saber que o candidato republicano estava seguro.

“Fui informada sobre relatos de tiros disparados perto do ex-presidente Trump e sua propriedade na Flórida, e estou feliz que ele esteja seguro. A violência não tem lugar na América”, publicou nas redes sociais.