Festival de música é interrompido em Israel por ataque do Hamas | A TARDE

Tiros e foguetes lançados pelo grupo extremista Hamas provocaram pânico e terror entre os participantes do festival Universo Paralello, em Israel. Era a primeira edição do evento no país e coincidiu com os ataques registrados no final de semana a partir da Faixa de Gaza contra o território israelense.



Nas redes sociais, muitas pessoas questionaram a proximidade do local do festival com a fronteira palestina. Por volta das 6h30 (hora local em Israel), foguetes começaram a cair na região, segundo informações da CNN.

“Tivemos que correr, não tínhamos para onde ir, já que estávamos em um espaço ao ar livre”, disse uma participante, Tal Gibly, à emissora. “Todos entraram em pânico e começaram a pegar suas coisas”, acrescentou.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou centenas de participantes fugindo de seus carros, correndo por um campo vazio, enquanto tiros ecoavam ao fundo.



Fundador do festival e pai de Alok, o DJ Swarup (Juarez Petrillo) era a única atração brasileira no 'lineup', e viralizou com registros publicados em seu Instagram. Em suas redes sociais, Alok revelou, na manhã deste domingo, 8, que o pai estava seguro em um 'bunker', aguardando para poder voltar ao Brasil.



A produção do Universo Paralello, que acontece a cada dois anos na Bahia, divulgou uma nota oficial a respeito do violento episódio ocorrido em Israel.

“Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas“, começa o texto.

A equipe do festival esclareceu que, além de ter apenas licenciado o seu nome para a produtora israelense Tribe of Nova, a aproximadamente 95km de distância de Gaza, o local onde ele ocorreu — o Deserto do Negev — costuma receber outros festivais do tipo.



“Israel é reconhecida mundialmente por grandes eventos de música eletrônica, e o local [Negev] é conhecido por receber diversos deles, tendo, no dia anterior, acontecido um festival com mesmo perfil no mesmo local”, segue a nota.



Alguns dos brasileiros que estavam presentes na festa encontram-se desaparecidos.

A empresa responsável pelo evento usou as redes sociais para um pronunciamento oficial.

"O time Universo Paralello, consternado, chocado e indignado pelo ataque às vidas inocentes, esclarece algumas informações referente ao vínculo do Festival com o evento @tribe_of_nova Universo Paralello Edition, que aconteceu na região. O ataque não foi somente na região do evento, mas orquestrado simultaneamente em todo o país com mais de 2 mil mísseis.

Mais uma vez, estamos consternados, chocados e assustados com tudo que aconteceu e deixamos explicitamente a nossa revolta e nossos sentimentos às vítimas desse ataque perverso.Não temos informações confiáveis ou fontes seguras sobre o ocorrido.

Muitas informações publicadas pelos veículos de imprensa não são oficiais. As fontes que temos estão em choque e em risco se protegendo de uma guerra declarada. Não temos informações precisas sobre o ocorrido e sobre o público que estava no festival mas publicamos um formulário nos stories para contribuir com qualquer informação sobre os desaparecidos.Iremos publicar informações sobre o festival em breve. Pedimos compreensão neste momento de mais profunda tristeza".