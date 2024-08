Fibra ótica de operadoras na França são alvo de "sabotagem"

- Foto: Cyril TOUAUX e Deborah CLAUDE/AFP

Várias operadoras de telecomunicações foram "sabotadas" em seis áreas da França, através das redes de fibra ótica, conforme informou a polícia nesta segunda-feira,29. A sede dos Jogos Olímpicos, Paris, não foi afetada.

De acordo com a deputada da região de Savoie, ao leste francês, Marina Ferrari, as depredações nas redes das operadoras afetaram serviços de internet por fibra ótica, de telefonia fixa e telefonia móvel. "Condeno com a maior firmeza esses atos covardes e irresponsáveis", disse.

De acordo com a parlamentar, equipes estão trabalhando para reparar as linhas de fibra ótica da região.

O incidente ocorreu três dias após atos coordenados de sabotagem paralisarem os serviços de trens de alta velocidade horas antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas, perturbando a viagem de centenas de milhares de pessoas.

Uma pessoa foi presa no domingo,28, enquanto estava em uma estação de serviço da SNCF, operadora de trens de alta velocidade, por ter relação com a sabotagem da última sexta. O suspeito tinha em seu veículo "chaves de acesso a locais técnicos da SNCF", "alicates de corte", "um conjunto de chaves universais", entre outros itens, além de literatura relacionada à extrema-esquerda, segundo uma fonte policial ouvida pela AFP.