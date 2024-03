Filho de Trump é ameaçado de morte em carta com pó branco | A TARDE

Filho mais velho do ex-presidente americano Donald Trump, o empresário Donald Trump Jr. recebeu, em sua casa na Flórida, uma carta com pó branco que continha ameaça de morte, nesta segunda-feira, 26, segundo a agência Associated Press.

Equipes de emergência foram acionadas após Donald Trump Jr. abrir o envelope. O material foi recolhido para investigação, mas a polícia suspeita que o pó seja inofensivo.

Esta foi a segunda vez que o filho do ex-presidente dos Estados Unidos recebeu uma carta com pó branco. Na primeira vez, em 2018, foi constatado que a substância era inofensiva. O pó branco em cartas remete ao ano de 2001, quando cinco pessoas morreram após receber correspondências com o material.

Presidente entre 2017 e 2020, Donald Trump deverá concorrer à presidência do país novamente em 2024, pelo partido Republicano. Seu concorrente no pleito deverá ser o atual presidente Joe Biden, do partido Democrata.