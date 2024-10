Fim dos celulares? Mark Zuckerberg aposta tudo em nova tecnologia

Mark é fundador do Facebook - Foto: Justin Sullivan | AFP

Fundador do Facebook e dono do Instagram e WhatsApp, Mark Zuckerberg aposta que os smartphones podem estar com os dias contados. Chamado de óculos Orion, o apetrecho, anunciado durante o evento anual Meta Connect, é a aposta do bilionário.

Em desenvolvimento há 10 anos, o equipamento é a materialização de Mark que o futuro da conectividade não será mais nas mãos dos smartphones, mas diretamente no campo de visão dos usuários.

No palco do evento, Zuckerberg destacou que os óculos Orion não são apenas mais uma versão de óculos inteligentes como os que já vimos no mercado, como o Ray-Ban Meta, que vem equipado com câmeras e alto-falantes.

Ele descreveu a tecnologia como uma das mais avançadas já desenvolvidas pela Meta, trazendo funcionalidades que vão muito além de apenas receber notificações ou tirar fotos.

“Construir esta tela é diferente de qualquer outra que você já usou”, afirmou Zuckerberg, referindo-se ao Orion como um dispositivo revolucionário.

Ele apresentou uma série de demonstrações práticas durante o evento, mostrando como os usuários podem projetar múltiplos displays virtuais à sua frente, responder a mensagens, realizar videoconferências e até jogar, tudo sem precisar de um telefone.

O uso desses recursos seria feito com comandos de voz, gestos de toque no ar e até mesmo com o simples movimento dos olhos.

Apesar de todas as promessas e do entusiasmo demonstrado pela Meta, o lançamento comercial dos óculos Orion ainda está distante.

O maior desafio, atualmente, está no design. Os óculos ainda são considerados volumosos e não possuem a estética refinada que o público em geral espera.