Forte tremor de magnitude 6,1 atinge Bogotá e centro da Colômbia

Um forte terremoto de magnitude 6,1 atingiu o centro da Colômbia e sua capital, Bogotá, nesta quinta-feira (17), embora nenhuma vítima ou dano tenha sido relatado, informou o Serviço Geológico Colombiano.

O tremor teve epicentro no município de El Calvario, no departamento de Meta e ocorreu às 12h04 locais (14h04 no horário de Brasília) a uma "profundidade superficial inferior a 30 km", disse a entidade na rede social X (antigo Twitter). O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou uma magnitude de 6,3.

Segundo usuários nas redes sociais, o movimento também foi sentido com força em Villavicencio, Bucaramanga, Tunja, Ibagué e outras cidades próximas ao epicentro.

Cerca de 10 minutos após o primeiro evento, o centro geológico registrou uma réplica com epicentro na cidade de Villavicencio, no mesmo departamento, desta vez de magnitude 5,6.

Este segundo tremor ocorreu enquanto dezenas de pessoas saíam de prédios na capital, informou a AFP.

O centro da Colômbia tem grande atividade sísmica e uma das principais falhas geológicas do país.