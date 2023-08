Foto de fichamento de Trump é divulgada por autoridades

A foto do fichamento do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi divulgada pelo condado de Fulton, em Atlanta, Geórgia. O republicano se apresentou à Justiça e foi formalmente detido, mas deixou a cadeia cerda de 10 minutos depois após pagar fiança de U$200 (R$1 milhão).

O ex-presidente dos EUA enfrenta 13 acusações criminais no caso da Geórgia, incluindo extorsão, por pressionar autoridades estaduais a reverter sua derrota eleitoral e criar uma lista ilegítima de integrantes do Colégio Eleitoral para minar a certificação formal da vitória de Joe Biden em 2020 pelo Congresso.

A promotora propôs a data de 23 de outubro para o início do julgamento contra o ex-presidente e seus 18 corréus. A expectativa, porém, é que ele seja iniciado apenas no próximo ano. Donald Trump é alvo de quatro acusações criminais, duas a nível federal, uma no estado de Nova York e outra na Geórgia.