França vai às urnas para o primeiro turno das eleições legislativas

A votação foi convocada três anos antes - Foto: Ludovic Marin/AFP

Eleitores da França vão às urnas neste domingo, 29, para o primeiro turno das eleições parlamentares antecipadas. A votação começou às 8h (3h de Brasília) e encerram no mesmo dia às 20h (15h de Brasília). No sábado, eleitores dos territórios franceses votaram. Com informações da CNN.

O processo de dois turnos, com o próximo marcado para 7 de julho, terminará com a eleição dos 577 membros da Assembleia Nacional. A eleição acontece de forma distrital.

Pesquisas apontam uma guinada para a extrema direita na segunda maior economia da União Europeia.

A votação foi convocada três anos antes e três semanas depois do partido Renascença de Macron ter sido derrotado pela Reunião Nacionall (RN), de extrema direita, o partido de Marine Le Pen, nas eleições para o Parlamento Europeu no início deste mês.

Após a derrota, Macron declarou que não podia ignorar a mensagem enviada pelos eleitores e tomou a decisão “séria e pesada” de convocar eleições antecipadas – as primeiras em França desde 1997.