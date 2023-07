Francês bate recorde de corrida com corpo em chamas; vídeo

O francês Jonathan Vero bateu o recorde mundial de corrida com o corpo em chamas, sem a ajuda de aparatos, a a exemplo de cilindros de oxigênio. O homem percorreu 100 metros em 17 segundos, em avaliação feita para o Guinness Book, que publicou os detalhes do feito esta semana.

A primeira marca na 'modalidade' inusitada foi de 7,58 segundos, que foi registrada por um britânico identificado como Antony Britton, no ano de 2009. De lá para cá, aconteceram sete resultados melhores, com recorde anterior de 204,23 metros, feito também por Britton.

Como atual desempenho, o francês Jonathan Vero ainda conseguiu a maior distância de um ser humano com o corpo tomado pelas chamas, com 272,25 metros. Apelidado de "Tocha Humana", ele tem 39 anos e diz que é "apaixonado" pelo fogo.

null Reprodução / Redes Sociais

"Esta performance tem muito significado para mim, para o meu trabalho como bombeiro e para as pessoas que me treinaram e me viram crescer", declarou o francês para a publicação de recordes.