Frango causa pouso forçado e mudança em 150 voos; entenda

Avião teve que pousar às presas após passageiros passarem mal com refeição - Foto: Freepik

Um voo da Delta Airlines que seguia de Detroit para Amsterdã teve que fazer um pouso de emergência, em Nova York, na madrugada de quarta-feira, 3, após diversos passageiros adoecerem depois de consumirem refeições a bordo que pareciam estar estragadas.

De acordo com relatos de passageiros do voo 136, foi servido frango de cor escura e com aparência mofada. A situação levou o piloto a desviar o voo para o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, por volta das 4h da manhã, para que 12 passageiros pudessem receber atendimento médico. Felizmente, ninguém precisou ser hospitalizado.

O incidente afetou 277 passageiros no total, que receberam hospedagem e vale-alimentação da companhia aérea. Como medida preventiva, a Delta alterou o cardápio de 150 voos internacionais na quarta-feira e quinta-feira, substituindo as opções originais por macarrão.