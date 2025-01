Funeral de Jimmy Carter é marcado para 9 de janeiro

Democrata, Jimmy Carter, enfrentava problemas de saúde - Foto: AFP

O 39º presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, vai ser enterrado no próximo dia 9 de janeiro, em Washington, D.C. O ex-presidente morreu no domingo, 29, aos 100 anos. As informações são da agência espanhola Efe.

Carter enfrentava problemas de saúde. Em 18 de fevereiro de 2023, ele decidiu não receber qualquer intervenção médica e começou a ter cuidados paliativos em casa por causa de um melanoma (câncer de pele) que se espalhou para o fígado e o cérebro.

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos (Partido Democrata), declarou a data do enterro como “Dia Nacional de Luto nos Estados Unidos”. Biden onvidou a população do país a prestar homenagem à memória de Carter. O presidente americano também ordenou no domingo, 29, que a bandeira dos EUA fosse hasteada a meio mastro na Casa Branca e em todos os prédios e terrenos públicos.

Em nota nas redes sociais, Biden se manifestou sobre a morte de Carter.

“Com sua compaixão e clareza moral, ele trabalhou para erradicar doenças, promover a paz, avançar os direitos civis e humanos, promover eleições livres e justas, abrigar os sem-teto e sempre defender os mais necessitados. Ele salvou, elevou e mudou as vidas de pessoas em todo o mundo”, escreveu.

O democrata Jimmy Carter era o presidente vivo mais velho da história dos EUA após a morte de George H.W. Bush, aos 94 anos, em 2018. Carter governou o país entre 1977 e 1981.

Carter já tinha vencido a luta contra um câncer cerebral em 2015, porém teve problemas de saúde em 2019 e passou por uma cirurgia para remover a pressão no cérebro.