Garçonete é demitida após filmar cliente jantando com boneca inflável

Post viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Não era dia dos namorados, mas um homem resolveu levar seu "amor" para um restaurante da Carolina do Norte, nos Estados Unidos: uma boneca inflável. A cena incomum chamou a atenção de uma garçonete, que filmou e publicou a cena nas redes sociais.

O post rendeu alguns 'likes' e 2,6 milhões de visualizações no TikTok, mas também a demissão da moça.

Após perder o emprego, a garçonete, que se identifica como "Tbone", diz que não deveria ter gravado, mas nega arrependimentos.

"Obrigado por arriscar o seu emprego por isso", comentou um internauta. Um outro observou um "erro" no comportamento do cliente do restaurante: "Ele está ao telefone e a ignora."