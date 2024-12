Garoto morre durante cirurgia de remoção de siso

Erik Edge, jovem de 17 anos, faleceu durante uma cirurgia rotineira de remoção do dente do siso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um jovem de 17 anos faleceu durante uma cirurgia rotineira de remoção do dente do siso após ter complicações com a anestesia, nos Estados Unidos.A garganta de Erik Edge teria se fechado durante o procedimento. O caso aconteceu no dia 24 de junho em Washington, nos Estados Unidos.

Erik estudava em Spokane, na escola cátolica particular Gonzaga Preparatory School. O pai do garoto, Mark Edge, havia o deixado na Liberty Oral and Facial Surgery e saiu esperando que seria uma cirurgia rápida e normal.

Em entrevista ao The Spokesman-Review, Mark disse que presenciou os paramédicos e bombeiros invadirem o conultório ao decorrer da operação. Ele e Sara, mãe de Erik, testemunharam o jovem recebendo várias tentativas de reanimações cardiopulmonares.

Apesar de ser levado ao hospital local rapidamente, o garoto não sobreviveu. A mãe disse que o jovem partiu de uma forma "inteiramente evitável". Uma ação por negligência foi solicitada pela família contra o Dr. Bryan McClelland e sua clínica. Ele tem licenca de cirurgião oral e maxilofacial, de acordo com o site de sua clínica e pelo Departamento de Saúde do Estado de Washington.

Segundo os familiares, o Dr. McClelland fez um papel simultâneo de cirurgião e anestesista, para que assim obtesse mais lucros.

De acordo com o advogado que representa a família, George Ahrend, o doutor teria demorado "vários minutos" para reparar que o garoto Erik não estava respirando. No dia da morte do garoto, o médico foi ao hospital com os pertences de Erik. Então ele disse como ministrou a medicação e que gostaria de estar no lugar de Erik, segundo Mark, pai do menino.