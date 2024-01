General de alto escalão do Irã é morto em bombardeio na Síria | A TARDE

Um general de alto escalão da Guarda Revolucionária do Itã, Seyyed Razi Mousavi, foi morto em um ataque aéreo na Síria nesta segunda-feira, 25, segundo a mídia estatal iraniana. Outras quatro pessoas ficaram feridos no ocorrido.

A mídia estatal do Irã disse que o ataque foi feito por Israel, mas as autoridades israelenses não se pronunciaram sobre o assunto. A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou em um comunicado que “os ataques [supostamente] israelenses tinham como alvo uma figura de alto escalão, sem nenhuma informação confirmada ainda sobre seu destino”, acrescentando que outras quatro pessoas ficaram feridas no incidente.

Moussavi era um dos conselheiros mais experientes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica na Síria, ativo no fornecimento de apoio logístico ao eixo da resistência na região.



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma entidade baseada no Reino Unido, relatou ataques israelenses na segunda-feira contra posições usadas por grupos iranianos e pelo Hezbollah libanês, alinhado com Teerã, na área de Sayyida Zeinab, onde ocorreu o ataque.