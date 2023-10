Google é acusado pela morte de motorista levado para ponte que desabou

A família de Philip Paxson, que se afogou depois de cair de uma ponte, diz que ele morreu por causa da falta de atualização dos mapas do Google. Em processo movido contra a empresa, os familiares afirmam que o serviço de pesquisa e visualização de mapas, também conhecido como "Maps", não conseguiu mostrar que a ponte havia caído nove anos antes. A estrutura danificada fica em Hickory, no estado da Carolina do Norte (EUA).

O caso foi aberto no tribunal civil do Condado de Wake, segundo comunicado jurídico feito no último dia 19. Paxson morreu após tentar passar de carro pela estrutura danificada. O acidente fatal aconteceu em setembro de 2022, quando ele voltava para casa depois da festa de aniversário de 9 anos da filha, realizada na casa de um amigo.

"Nosso objetivo é fornecer informações precisas de rotas no Maps e estamos analisando esse processo", diz o Google, em comunicado oficial.

A ação da família de Paxson ainda processa três empresas locais, justificando que elas tinham o dever de manter a ponte. O texto ainda afirma que a vítima estava em bairro desconhecido no momento de sua morte. As informações são da publicação local "Charlotte Observer".