Governo britânico alerta para risco de interferência russa em eleições

Reform UK será o terceiro partido mais votado nas eleições, atrás do Partido Trabalhista de Keir Starmer - Foto: AFP

O vice-primeiro-ministro britânico, Oliver Dowden, alertou neste domingo, 30, para o risco de interferência russa na campanha eleitoral de 4 de julho, depois de um veículo de comunicação australiano ter revelado atividades coordenadas no Facebook.

“Há uma ameaça em todas as eleições, e de fato vemos isso nestas eleições, por parte de atores hostis que procuram influenciar o resultado”, disse Dowden à Sky News.

“A Rússia é um exemplo, e este é um exemplo clássico do jogo russo”, acrescentou, mencionando uma operação de “baixo nível”.

A televisão pública australiana ABC identificou cinco páginas coordenadas no Facebook, com 190 mil seguidores no total, críticas de vários partidos políticos britânicos, incluindo os Trabalhistas e os Conservadores, mas que às vezes apoiavam o partido anti-imigração Reform UK.

Especialistas entrevistados pela ABC perceberam um indício de influência russa.

"Não estou de forma alguma sugerindo que haja qualquer tipo de conluio direto" entre a Rússia e o líder reformista do Reino Unido, Nigel Farage, disse Dowden, afirmando que seu objetivo era "alertar" sobre a "ameaça de interferência do Estado russo nas eleições britânicas".

De acordo com várias pesquisas, o Reform UK será o terceiro partido mais votado nas eleições, atrás do Partido Trabalhista de Keir Starmer – grandes favoritos – e do Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak.