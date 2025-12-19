Greve escancara bastidores da Disney e parque aparece tomado por lixo

Disneyland Paris - Foto: Divulgação / Disneyland Paris

Quem visitou a Disneyland Paris nesta semana encontrou uma imagem bem diferente do que costuma ser associado ao universo Disney. Em vez de ruas impecáveis, o parque apareceu com lixo espalhado pelo chão, situação registrada por visitantes e rapidamente compartilhada nas redes sociais.

As imagens viralizaram e chamaram atenção pela quebra da chamada “magia da Disney”. Em um dos vídeos, uma visitante desabafou ao relatar que levava os filhos ao parque pela primeira vez. “Essa foi a primeira coisa que vimos. Não foi a recepção mágica que esperávamos”, escreveu na legenda.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Greve de funcionários terceirizados motivou paralisação

De acordo com relatos divulgados online, o acúmulo de lixo ocorreu após funcionários de uma empresa terceirizada responsável pela limpeza entrarem em greve durante o fim de semana. O grupo protesta contra o que classificam como “más condições de trabalho”.

A empresa citada é a ONET Cleaning and Associated Services, contratada pela Disney para realizar os serviços de limpeza no parque. Com a paralisação, áreas frequentadas por visitantes ficaram visivelmente sujas, cenário que contrastou com o padrão de organização normalmente associado ao local.

Vídeos mostram lixo espalhado após greve de funcionários | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Repercussão divide opiniões nas redes sociais

Após a circulação dos vídeos, o episódio gerou intenso debate entre internautas. Parte do público manifestou apoio aos trabalhadores, defendendo melhores condições e valorização da equipe responsável pela manutenção do parque.

“São os membros do elenco que fazem a magia acontecer e merecem um tratamento e uma remuneração melhores”, escreveu um usuário. Outros, no entanto, criticaram a forma do protesto, alegando que o impacto recaiu diretamente sobre os visitantes.

“Crianças que vão pela primeira vez querem ver a magia, não um monte de lixo e funcionários insatisfeitos”, comentou outra pessoa.

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

Disney e empresa ainda não se pronunciaram

Até o momento, nem a ONET Cleaning and Associated Services nem a administração da Disneyland Paris se manifestaram oficialmente sobre o episódio ou sobre as reivindicações dos funcionários.

Enquanto isso, as imagens seguem circulando nas redes sociais, levantando discussões sobre condições de trabalho, terceirização de serviços e os bastidores de um dos parques temáticos mais famosos do mundo.