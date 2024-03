Greve faz companhias aéreas cancelarem voos entre Brasil e Argentina | A TARDE

A greve de funcionários da empresa estatal Intercargo, que administra serviço de rampa, transferência de passageiros e de bagagens nos aeroportos da Argentina fez as companhias aéreas cancelarem os voos entre o Brasil e o país vizinho nesta quarta-feira, 28.

A Gol informou que cancelou todos os seus voos de Buenos Aires, Córdoba e Rosário e que os passageiros poderão realizar alterações sem custos. A empresa também afirma que criou operações extras para a está quinta-feira, 29, para atender os clientes afetados.



A Latam também cancelou todas as suas operações para a Argentina nesta quarta. A companhia ressaltou e que oferece as alternativas de alteração do voo ou reembolso para os passageiros.



Já a companhia Aerolineas Argentina cancelou 331 voos para diferentes destinos, devido à medida de força adotada pelas organizações sindicais Associação de Pessoal Aeronáutico (APA), União do Pessoal Superior e Profissional de Empresas Aerocomerciais (UPSA) e Associação de Pilotos de Linhas Aéreas (APLA).



Segundo a empresa aérea estatal, a medida afetará 24 mil passageiros, sendo 3 mil de voos internacionais. A companhia pede que passageiros não compareçam ao aeroporto nesta quarta, “já que não haverá atendimento presencial do pessoal da companhia aérea”.



A orientação é que os clientes vejam as notificações por e-mail ou consultem a agência de viagem com que compraram a passagem.