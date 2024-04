Guarda revoluciuonária do Irã apreende navio português | A TARDE

A apreensão de um navio de bandeira poruguesa próximo ao Estreito de Ormuz elevou a tensão entra Irã e Israel. A embarcação de carga foi interceptada pela Guarda Revolucionária do Irã em uma operação de helicóptero, informou a agência de notícias estatal IRNA.

O Irã já havia avisado que retaliaria m suposto ataque israelense ao seu consulado na Síria. A IRNA informou que a Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) apreendeu o MSC Aries, de bandeira portuguesa, que está sendo “direcionado de volta para as águas territoriais iranianas”.

Segundo a IRNA, a embarcação é gerida pela Zodiac Maritime, empresa ligada ao empresário israelense Eyal Ofer. A Mediterranean Shipping Company (MSC) confirmou a apreensão, afirmando que há 25 tripulantes a bordo. O governo de Portugal disse que está em contato com as autoridades iranianas.

O Estreito de Ormuz, no extremo norte do Golfo de Omã, é o maior gargalo petrolífero do mundo. Cerca de 20% do consumo diário mundial de petróleo passa por ele todos os dias. Os Estados Unidos pediram para que o Irã libere "imediatamente" o navio apreendido pela Guarda Revolucionária.

Em rede social, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que Teerã pratica pirataria e que deveria ser sancionado por isso. “O regime do aiatolá de Khamenei é um regime criminoso que apoia os crimes do Hamas e que está conduzindo uma operação pirata que viola o direito internacional”, disse Katz no X.

Já o porta-voz militar de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, disse que “o Irã sofrerá as consequências por escolher agravar ainda mais esta situação”. A crise começou depois que autoridades iranianas acusaram Israel de um bombardeio ao consulado do país na Síria, que matou um comandante e outros seis oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana. O governo israelense não assumiu a autoria.

Os Estados Unidos posicionaram navios de guerra para proteger Israel. O presidente americano Joe Biden disse que uma retaliação ao bombardeio pode acontecer em breve e garantiu que Washington vai proteger Israel caso o governo iraniano decida atacar.

Por precaução, vários países como França, Reino Unido, Alemanha e Rússia pediram aos cidadãos que evitem viagens para a região.