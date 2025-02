Hamas liberta quatro militares israelenses

Liri Albag reencontra a família após ser libertada pelo Hamas - Foto: Exército israelense | AFP

Quatro jovens israelenses que cumpriam o serviço militar na fronteira com a Faixa de Gaza quando foram sequestradas, em 7 de outubro de 2023, foram libertadas neste sábado, 25, após mais de 15 meses, como parte do acordo de trégua entre o Hamas e Israel.

Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa e Naama Levy reencontraram suas famílias em Israel, informou o Exército, acompanhadas de uma multidão que comemorou a libertação em uma praça de Tel Aviv conhecida como a Praça dos Reféns.

As jovens foram sequestradas juntas da base de Nahal Oz, perto do kibutz de mesmo nome. A ação foi gravada pelos agressores.

Outras três soldados foram sequestradas com elas: Agam Berger, que permanece na Faixa de Gaza; Noa Marciano, cujo corpo foi repatriado; e Ori Megidish, libertada pelo Exército em outubro de 2023.

- Liri Albag, 19 -

Liri tinha 18 anos quando foi sequestrada. Conforme relatado pelo The Jerusalem Post em julho, ela conseguiu passar mensagens para familiares por meio de reféns libertados, nas quais pediu à sua irmã Shai que não cancelasse a viagem tradicional após o serviço militar, uma tradição israelense, e que não mexesse em seus sapatos preferidos.

Segundo depoimentos de ex-reféns, Liri foi obrigada a cozinhar, limpar e cuidar dos filhos de seus sequestradores. Ela apareceu neste mês em um vídeo de mais de 3 minutos divulgado pelo Hamas.

Os pais de Liri, Shira y Eli Albag, são muito ativos na mobilização para pedir a libertação dos reféns.

- Karina Ariev, 20 -

Pouco antes do seu sequestro, Karina Ariev, então com 19 anos, estava ao telefone com seus pais, enquanto choviam foguetes e os militantes atacavam a base. O contato foi encerrado às 7h40.

"Ela nos pediu que seguíssemos com nossas vidas" caso ela morresse, contou sua irmã Sasha à revista Time.

O vídeo do sequestro mostra que a jovem ficou ferida na ação de 7 de outubro. Em janeiro de 2024, ela apareceu em um vídeo publicado pelo Hamas na rede social Telegram, ao lado de Daniella Gilboa.

Segundo o Fórum de Famílias de Reféns, Karina "sonha em ser psicóloga".

- Daniella Gilboa, 20 -

Na manhã de 7 de outubro de 2023, Daniella, então com 19 anos, estava em contato com pessoas próximas e enviava vídeos para o namorado. Graças à roupa que vestia na ocasião, ela pôde ser identificada posteriormente em vídeos do Hamas.

Natural de Petah Tikva, perto de Tel Aviv, a jovem é "uma musicista apaixonada, que estuda piano e canto" e que caminhava para uma carreira musical, segundo o Fórum das Famílias.

- Naama Levy, 20 -

No vídeo do seu sequestro, Naama Levy, então com 19 anos, é escoltada até um veículo vestindo calças que parecem estar manchadas de sangue. Neta de sobreviventes de campos de concentração, a soldado aparece em outras imagens com o rosto inchado.

Segundo um site criado por parentes de Naama - segunda de quatro filhos e praticante de triatlo -, ela cresceu na Índia, onde estudou em uma escola americana. Quando criança, participou do programa Hands of Peace, que promove o diálogo entre jovens israelenses e palestinos.

Palestinos libertados

A administração penitenciária israelense confirmou, neste sábado, 25, que libertou 200 detentos palestinos em troca da libertação de quatro militares israelenses mantidas em cativeiro em Gaza desde 7 de outubro de 2023.



Setenta dos palestinos libertados chegaram ao Egito neste sábado, 25, de ônibus, informou um meio de comunicação próximo ao Estado egípcio. Os detidos palestinos foram "expulsos" por Israel e serão transferidos para hospitais egípcios para receber tratamento, informou o Al-Qahera News.