Helicóptero do presidente iraniano sofre acidente neste domingo | A TARDE

Um helicóptero da Presidência iraniana sofreu um "acidente" neste domingo no noroeste do país. Ainda não se sabe se o presidente, Ebrahim Raisi, estava a bordo, anunciaram os meios de comunicação oficiais.

"Algumas informações não confirmadas indicam que o helicóptero que transportava o presidente Raisi sofreu um acidente na província do Azerbaijão Oriental", disse a televisão estatal, acrescentando que operações para localizá-lo estavam "em andamento".

A agência de imprensa oficial IRNA informou depois que Raisi, assim como o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, estavam entre os passageiros.

Raisi viajou neste domingo à província do Azerbaijão Oriental, onde inaugurou uma barragem ao lado do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, na fronteira entre os dois países.

A televisão estatal indicou que uma espessa neblina dificultava as buscas na região montanhosa. Raisi, um aiatolá de 63 anos, é presidente do Irã desde 2021.

