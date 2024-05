Helicópteros da Marinha do Japão caem após possível colisão no ar | A TARDE

Dois helicópteros da Marinha do Japão, com oito tripulantes, caíram durante um voo noturno de treinamento na madrugada deste domingo, 21. Um membro da tripulação foi confirmado como morto, confirmou o ministro da Defesa japonês, Minoru Kihara. As informações são da Reuters.

Sete outros integrantes da Força de Autodefesa permanecem desaparecidos depois que as aeronaves de patrulha SH-60K perderam contato a leste de Torishima, parte da cadeia de ilhas Izu, no Japão.

“Confirmamos que o tripulante recuperado, conforme relatado no início desta manhã, morreu. É profundamente lamentável que a situação tenha chegado a este ponto, apesar de nossos esforços de busca e resgate desde o acidente. Apresento minhas sinceras condolências ao membro falecido da tripulação”, disse o ministro.

Os gravadores de voo de ambos os helicópteros foram recuperados. Eles foram encontrados próximos, levantando a possibilidade de os helicópteros terem colidido no ar, disse Kihara.

Os helicópteros realizavam exercícios anti-submarinos na noite de sábado perto de Torishima, no remoto grupo de ilhas Izu, na costa sul do centro do Japão, relataram a emissora nacional NHK e a Kyodo.