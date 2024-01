Herdeira da L’Oréal se torna mulher mais rica do mundo; saiba fortuna | A TARDE

Herdeira da marca de cosméticos L’Oréal, a francesa Françoise Bettencourt Meyers, se tornou a primeira mulher a registrar uma fortuna de US$ 100 bilhões — ainda que por instantes.

Segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, na quinta-feira, 28, a fortuna de Françoise atingiu US$ 100 bilhões, graças ao patamar recorde das ações da L’Oréal. Os papéis da gigante global de beleza encerraram ontem cotados a € 451,30 na Bolsa de Paris e acumulam valorização de 35% no ano.

Mesmo agora sendo a mulher mais rica do mundo, sua fortuna ainda está bem abaixo dos homens Bernard Arnault, fundador do império de luxo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, que está em segundo do ranking, com US$ 179 bilhões e do primeiro da lista, Elon Musk, dono de Tesla, Starlink e X, com US$ 238 bilhões.

Françoise está na 12ª posição do índice, logo atrás do magnata mexicano Carlos Slim, com US$ 104 bilhões. Ele foi o primeiro latino-americano do ranking a ter mais de US$ 100 bilhões.