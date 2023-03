Holandês gasta R$ 8,5 milhões para fazer réplica da Arca de Noé

Com um investimento de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões), o empresário e carpinteiro holandês, Johan Huibers, construiu uma réplica da Arca de Noé em tamanho real, assim como as reproduções dos animais no interior da embarcação. Para conseguir o feito, ele demorou 20 anos.

Sobre o projeto, o milionário, que é evangélico, explicou que tinha como objetivo provar a existência de Deus. Ainda segundo ele, a ideia surgiu após ter sonhado que a Holanda foi inundada por conta de um dilúvio, conforme a Revista Casa e Jardim, do jornal O Globo.

A arca foi finalizada em 2012 e, desde então, virou uma atração turística em Dordrecht. Além das réplicas dos animais, a embarcação funciona como um zoológico com aves, coelhos, entre outros.

Ainda de acordo com o milionário, inicialmente, a ideia era navegar com a arca por vários países para divulgar os ideais criacionistas e depois levá-la a Israel, a 'Terra Sagrada'. Entretanto, os planos foram modificados por questões de segurança e logística, já que o navio não tem velas e motores.

Com base nas histórias bíblicas, o holandês buscou reproduzir de forma fiel às descrições disponíveis no livro sagrado, que dizia que a arca media 300 côvados de comprimento, por 50 de largura e 30 de altura. Côvado foi uma unidade de medida usada por diversas civilizações antigas.

O barco possui 137 m de comprimento, 22,5 m de largura e 13,50 m de altura. Para a produção, o empresário utilizou 12 mil árvores de cedro americano e pinus.