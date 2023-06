Homem agride médico após acusá-lo de abusar sexualmente de sua esposa

Um homem que não teve sua identidade revelada agrediu um médico americano durante o encontro anual do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, uma associação profissional médica, em Baltimore, nos Estados Unidos.

O momento foi registrado no último dia 20 de maio, mas viralizou nas redes nesta quinta-feira. Nas imagens, o homem dá tapas no rosto do médico ginecologista William Burke, alegando que ele teria abusado sexualmente de sua esposa e dizendo que, caso estivessem no Brasil, ele o mataria.

"Esse filho da puta assediou sexualmente minha mulher há sete anos. Seja a porra de um homem. Se aqui fosse o Brasil eu te matava. Sorte sua que isso é os Estados Unidos. Estou aguardando sete anos por isso. Minha mulher está sofrendo", afirmou o indivíduo durante a agressão.

Procurada a ACOG afirmou que os "protocolos de segurança foram seguidos e a situação foi rapidamente tratada por seguranças à paisana e, eventualmente, pelo Departamento de Polícia de Baltimore".

"A ACOG não tolera qualquer tipo de violência, incluindo agressão sexual. Temos declarações e políticas fortes e claras em oposição ao assédio, incluindo assédio sexual na ACOG e em qualquer ambiente profissional", disse.

O rapaz disse não querer prestar queixa após o ocorrido e, se quisesse, que o médico apresentasse contra ele, o que também não aconteceu.