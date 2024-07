Homem é preso na Alemanha por fazer castrações em sua cozinha

Alemão foi preso por realizar castração em sua cozinha e cobrava R$ 11 mi - Foto: Reprodução

Um Homem de 74 anos foi preso em Erfurt, na Alemanha, acusado de realizar castrações por fetiche sexual. Aposentado, o suspeito foi identificado como Gerhard T. O caso ocorreu semana passada. Ele fazia contato com homens na internet que tinha o desejo de ter as suas partes íntimas retiradas também por fetiche, no valor aproximado de R$ 11 mil.

Gerhard fez castrações de oito homens entre os anos de 2015 e 2019 e realizava a fantasia na cozinha da sua casa. Ele foi detido pela polícia após ferir gravemente uma das pessoas. Os policiais encontraram instrumentos cirúrgicos na casa do suspeito.

De acordo com o "Metro", Udo Tietjen, juiz que avaliou o caso, informou que o nome das vítimas não seriam divulgados, mesmo com eles tendo pago pro este tipo de serviço.

Caso é parecido com o do "Criador de Eunucos"

A situação na Alemanha é parecida com a de Marius Gustavson, que ficou conhecido como "Criador de Eunucos". Ele realizava castrações ilegais e transmitia ao vivo na internet. Ele foi condenado a 22 anos de prisão no mês de maio. Marius, chefiava um grupo de modificação corporal extrema em Londres, na Inglaterra, que realizou procedimentos de remoção de pênis, testículos e outras partes do corpo de ao menos 29 homens.