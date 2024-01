Homem é preso por esconder corpo da mãe em lata de lixo há dois anos | A TARDE

O Departamento de Polícia de San Antonio (EUA) prendeu um homem por esconder o corpo da mãe em uma lata de lixo há dois anos. Rogelio Bernal, 53 anos, agora responde a acusações de alteração, destruição e ocultação de cadáver.

Segundo o portal de notícias locais KSAT, funcionários do depósito acionaram a polícia, após encontrarem um cadáver dentro de uma lata de lixo em uma das unidades. O administrador do estabelecimento apontou Bernal como proprietário do local.

De acordo com o jornal local KENS5, em depoimento, o homem confirmou que o corpo era da mãe dele. Ele contou que a mulher tropeçou e caiu no chuveiro em 31 de outubro de 2021. Ela ainda estava respirando, mas o filho dela não ligou para a emergência por causa de outros crimes que tinha em aberto.



Quando a mãe dele morreu, ele escondeu o cadáver em um armário no apartamento, com uso de soda cáustica e produtos de limpeza a fim de disfarçar características flagrantes. Em outubro de 2022, no entanto, o locador da residência o despejou devido ao aumento de moscas na unidade.

Com isso, Bernal alugou um depósito, para o qual transferiu alguns itens, além dos restos mortais da mãe em uma lata de lixo. Ele segue detido na cadeia do Condado de Bexar, em San Antonio, sob fiança de US$ 75 mil.