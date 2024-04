Homem é preso por suspeita de complô para matar Zelensky | A TARDE

Um homem foi preso na quinta-feira, 18, na Polônia, por supostamente participar de um plano para tentar matar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A identidade do suspeito não foi revelada, mas a procuradoria do país afirmou que ele é polonês e o chamou de “Pawel K”.

De acordo com informações da agência Associated Press, o suspeito estava espionando para a Rússia e tentava passar informações para os russos sobre o sistema de segurança do aeroporto de Rzeszow-Jasionka, na Polônia.

O aeroporto em questão está sob controle de tropas militares dos Estados Unidos, fica próximo da fronteira com a Ucrânia e tem sido utilizado para entrada e saída de líderes políticos ucranianos.

Esse mesmo aeroporto de Rzeszow-Jasionka também serve para a chegada de armamentos enviados de todo o mundo para o exército da Ucrânia, além de ajuda humanitária.

Caso seja condenado, Pawel K pode pegar até oito anos de prisão.