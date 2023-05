Homem insere tubo de desodorante no ânus, perde e passa por cirurgia

Um homem de 30 anos foi submetido a uma cirurgia de emergência após inserir um tubo de desodorante em seu ânus. Em um estudo de caso publicado no Visual Journal of Emergency Surgery, médicos da Universidade de Ciências Médicas de Teerã relataram o incidente alarmante, no qual o paciente iraniano buscou assistência médica duas horas após realizar essa ação.

Este não é o primeiro caso de parafilia noticiado nos últimos dias. Na semana passada, um motorista por aplicativo parou o trânsito em uma região do Rio de Janeiro após inserir a marcha do veículo em seu ânus, ficar entalado e precisar de ajuda de agentes do Samu e da Polícia.

De acordo com os co-autores do estudo, Dr. Seyedhossein Seyedhossieni-davarani, Dr. Mahdi Zangi e Dr. Mohammad Eftekhari, embora seja uma apresentação incomum, a auto-introdução de objetos estranhos via retal é mais comumente associada a jovens do sexo masculino com tendências eróticas.

Inicialmente, o paciente não apresentava sintomas associados, como náusea, vômito, sangramento retal ou alterações nos movimentos intestinais. Seus sinais vitais estavam normais e seu histórico médico já revelava uma outra inserção de corpo estranho retal, que não havia causado complicações.

No entanto, a intensa dor experimentada pelo homem impossibilitou uma investigação retal convencional, levando os cirurgiões a recorrerem a raios-X para determinar a localização do objeto em seu trato digestivo.

Os médicos realizaram uma incisão no estômago do paciente e removeram a lata desodorante. Após um dia de observação e uma consulta com um psiquiatra, o paciente recebeu alta hospitalar.

A parafilia é um conjunto de comportamentos sexuais atípicos que envolvem a busca de prazer por estímulos não convencionais. Esses estímulos podem incluir objetos, situações ou práticas consideradas fora do padrão socialmente aceito. É importante buscar compreensão e orientação adequada para lidar com a parafilia..