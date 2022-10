Homem mais sujo do mundo morre depois de tomar banho

O homem intitulado como “o mais sujo do mundo” tomou banho e morreu. O iraniano Amou Haji Amou Haji de 94 anos veio a óbito nesta terça, 25, poucos meses depois de ter sido convencido a se lavar. A informação é da agência de notícias iraniana Irna.

De acordo com a agência, alguns moradores do vilarejo de Dejgah, na província de Fars (sul do Irã) foram os responsáveis por conseguir que o homem tomasse banho.

Conforme as autoridades locais, o homem era solteiro e tinha medo de ficar doente caso se lavasse. Já de acordo com os vizinhos do “homem mais sujo do mudo”, o idoso passou por “contratempos emocionais em sua juventude” e por isso evitava o banho.

Um documentário lançado em 2013, "A Estranha Vida de Amou Haji", chegou a contar a história do curioso personagem iraniano.