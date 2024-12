Homem mais velho do mundo, John Tinniswood morre aos 112 anos

Ele nasceu em 1912 - Foto: Reprodução / Guiness

Conhecido como homem mais velho do mundo, John Tinniswood morreu aos 112 anos. A Segundo o Guinness World Records, a morte ocorreu na segunda-feira (25) em uma casa de repouso na Inglaterra.

Nascido em agosto de 1912 em Liverpool, ele conheceu sua esposa Blodwen durante um baile e casou-se com ela em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, enquanto prestava serviço no exército britânico, onde cuidava das finanças e do suprimento alimentar.

Tinniswood, que deixou uma filha, quatro netos e três bisnetos, trabalhou posteriormente como contador na indústria do petróleo, aposentando-se aos 60 anos. Sua esposa faleceu em 1986.

Ao Guinness World Records, a família de Tinniswood afirmou que “John tinha muitas qualidades excelentes. Ele era inteligente, decidido, corajoso, calmo em qualquer crise, talentoso em matemática e um ótimo conversador.”

Entre os 100 e 110 anos, ele recebeu um cartão de aniversário por ano da falecida Rainha Elizabeth, que era 14 anos mais nova do que ele.