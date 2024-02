Homem mata 12 familiares a tiros no Irã, diz imprensa estatal | A TARDE

Um homem matou 12 familiares em um caso raro de assassinato em massa no sul do Irã, informou a imprensa estatal no sábado.

"Um homem de 30 anos, motivado por uma briga familiar, matou 12 membros de sua família, incluindo seu pai e irmão, com uma arma Kalashnikov perto da cidade de Faryab", disse o chefe provincial de Herman, Ebrahim Hamidi, citado pela agência de notícias IRNA.

O homem morreu mais tarde em um tiroteio com as forças de segurança quando tentavam prendê-lo, acrescentou a agência.

Os tiroteios em massa são raros no Irã, onde as pessoas só podem possuir espingardas de caça.

Em janeiro, um militar do Exército abriu fogo no interior de uma base militar na província de Herman, matou cinco soldados e depois fugiu.