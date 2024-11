Homem mata namorada a facadas por não gostar de novo corte de cabelo

Crime aconteceu no condado de Lancaster, na Pensilvânia - Foto: Ilustrativa/ Reprodução/Freepik

Um homem, identificado como Benjamin Garcia, matou a facadas sua namorada, Carmen Martinez, no domingo último domingo, 3, no condado de Lancaster, na Pensilvânia. De acordo com as informações iniciais, o crime aconteceu após uma discussão sobre o corte de cabelo dela. Após a briga, a mulher foi se refugiar na casa de um irmão, onde anunciou o fim do relacionamento.

De acordo com o relato da filha da vítima, Benjamin foi até a casa do cunhado para uma conversa. No entanto, o que parecia ser uma tentativa de reconciliação terminou em tragédia, com Carmen sendo atacada violentamente com uma faca.

O irmão dela, Luis Martinez Silva, tentou intervir, mas também foi ferido, com cortes na cabeça, peito e barriga. O homem sobreviveu.

Conforme descrito pela emissora WHTM, a polícia chegou ao local e prendeu o suspeito em flagrante dentro de seu carro, ainda com a faca na mão.