Homem passa por cirurgia para retirar desodorante do ânus

Um homem de 30 anos teve de passar por uma cirurgia de emergência para retirar um frasco de desodorante aerosol do ânus. O homem colocou o objeto no reto, mas perdeu a noção enquanto o objeto entrava no aparelho digestivo. O caso aconteceu no Irã.

O homem foi ao hospital duas horas depois de não conseguir retirar o objeto do corpo. Apesar de apresentar muita dor abdominal, o iraniano não teve outros sintomas.

Por causa das dores, os médicos não puderam fazer exames complexos antes da retirada do desodorante. Eles guiaram o procedimento de emergência através de um raio-X. No procedimento, foi feito um corte na barriga dele, por onde o objeto foi retirado. Ele teve alta após dois dias internado.

Esta não é a primeira vez que o homem precisou de auxílio para retirar objetos do ânus. “Ele tinha no histórico médico inserção retal anterior de corpo estranho sem complicações”, disseram os médicos que o atenderam em um estudo de casos publicado na revista Visual Journal of Emergency Medicine de abril.

Transtorno mental

Segundo um estudo feito pelos médicos que atenderam o iraniano, não são incomuns casos de pessoas hospitalizadas por inserir objetos no ânus. Eles dizem que os mais comuns são “dispositivos sexuais, garrafas de vidro, alimentos e vegetais, como pepino, e objetos de madeira”, respectivamente.

O ato de enfiar objetos no corpo é chamado de parafilia, transtorno psicológico de ordem sexual que expõe as pessoas a comportamentos de risco. Neste ano, já viralizaram nas redes sociais casos de pessoas usando a marcha do carro, uma lâmpada e uma bola de golfe para prazer sexual.