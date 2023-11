Homem preso injustamente por 16 anos é morto por policial em blitz | A TARDE

Um policial do Condado de Camden (Geórgia, EUA) matou um homem que passou quase 16 anos na prisão injustamente. O caso aconteceu durante uma parada de trânsito na manhã de segunda-feira, 16, enquanto Leonard Allan Cure, de 53 anos, voltava de uma visita da casa da mãe.

As autoridades da região divulgaram o vídeo capturado pela viatura que mostra o momento da abordagem. [Veja abaixo]

Em um comunicado à imprensa, a polícia informou que um agente iniciou uma abordagem na Interestadual 95, próximo à divisa do estado da Flórida. Um porta-voz do gabinete do xerife do condado de Camden disse que Cure foi parado por excesso de velocidade, por estar a cerca de 145 km/h, em uma área onde o limite de velocidade era de 70. Cure saiu do carro a pedido do agente e obedeceu até ser preso.

“Depois de não atender ao pedido do agente, o policial deu um choque em Cure”, disse a agência. “Cure o agrediu". De acordo com a Georgia Bureau of Investigation (GBI), a autoridade teria usado a “Taser” novamente e, em seguida, atingido Cure com uma espécie de cassetete antes de sacar a arma e atirar.

O agente foi colocado em licença administrativa.

Veja vídeo:

Camden County Sheriff's Office in GA released the Oct. 16 dashcam footage of the police shooting of the latest BLM martyr, Leonard Cure. He choked a deputy in the video. Cure was called a model citizen & spoke to school students about the justice system. pic.twitter.com/hAUOtQrqzN — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) October 18, 2023

Sobre Leonard Cure

Leonard Cure foi condenado à prisão perpétua em 2004, após ser julgado por assalto à mão armada e agressão agravada com arma de fogo em Dania Beach (Flórida, EUA). No entanto, uma equipe de revisão de condenações e um grupo de advogados locais descobriram que houve problemas com o caso desde o início.

O caso envolvia um álibi que colocava o condenado a cerca de 5 km de distância da cena do crime no momento do roubo e que foi desconsiderado.

Os grupos conseguiram provar os problemas e Cure se tornou o primeiro homem a ser libertado pela Unidade de Revisão de Convicções de Broward. Ele saiu da prisão em abril de 2020 e o juiz do circuito de Broward, John J Murphy III, assinou uma ordem exonerando-o no final daquele ano.

Em junho do ano passado, o governador da Flórida, Ron DeSantis, ainda aprovou um projeto de lei que concedeu US$ 817.000 (aproximadamente R$ 4 milhões) e benefícios educacionais.De acordo com um comunicado de um procurador do estado da Flórida obtido pelo noticiário local, Cure "esperava ir para a faculdade e trabalhar na produção de rádio".

O Gabinete do Xerife do Condado de Camden pediu ao GBI que conduzisse uma investigação independente. Depois de concluído, a agência disse que enviará suas conclusões ao promotor para revisão.