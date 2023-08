Homem retira bigode para tatuar bigode no lugar; veja o resultado

A atitude de um jovem italiano se tornou viral recentemente. Isso porque o rapaz, que não teve a identidade divulgada, optou por retirar o bigode verdadeiro para lançar uma tatoo ‘fake’ no rosto. A tatuadora Maria Gina Altobelli, do Gipsyg Tattooer, conhecida por fazer tatuagens inusitadas em locais diferentes, foi responsável pela criatividade.

O gesto do cliente despertou comentários distintos diante do resultado autêntico. Além do processo, o resultado também foi publicado em um vídeo no perfil Gipsyg Tattooer, presente na rede social Tik Tok, da própria artista. Ao ver a nova aparência, o italiano olhou para o espelho e exibiu uma feição dúbia.

Ainda assim, Altobelli garantiu que o cliente gostou do resultado. A situação aconteceu na cidade de Lácio, situada na Itália, e ganhou repercussão mundial. O vídeo já ultrapassou mais de 13 milhões de visualizações, bem como conquistou 200 mil curtidas.

Reprodução / Redes Sociais