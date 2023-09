Homem se fantasia de palhaço e descobre traição da esposa com irmão

Fantasiado de palhaço em uma festa de criança, um australiano descobriu que a esposa o traía com o próprio irmão. Jake usou a vestimenta após o seu irmão, que costumava se caracterizar para animar a festa do filho, ficar doente repentinamente.

Enquanto estava vestido como o personagem, ele disse que a então esposa se aproximou de forma sedutora. Ela acreditava que estava 'provocando' o seu irmão. Ao retirar a máscara do personagem do rosto, a mulher levou um susto, ainda segundo o relato.

“Há dois ou três anos, meu irmão adoeceu e deveria se vestir de palhaço na festa de aniversário de seu filho. Então, decidi fazer isso e foi assim que descobri que minha ex-mulher estava me traindo. Ela veio até mim e começou a me tocar e me apalpar e dizer o nome do meu irmão e quando tirei a máscara seu queixo caiu", contou Jake durante um programa de rádio australiano.

Ele saiu nervoso da festa, após descobrir o relacionamento da agora ex-mulher. Ela foi atrás dele e confessou a traição.

O australiano ainda descobriu que maior parte dos familiares sabiam do relacionamento entre a sua ex e o seu irmão. No entanto, ninguém teve coragem de contar.