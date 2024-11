'Homens querem sair comigo porque o meu apê tem vista para um estádio'

Noemi Oberhauser - Foto: Reprodução

O apartamento de Noemi Oberhauser se transformou no maior atrativo dela para homens. O imóvel fica em frente Estádio Gtech, usado pelo Brentford FC para jogos da Premier League da Inglaterra. Mais que isso: da janela dela é possível ver a partida.

Desde que começou a compartilhar nas redes vídeos do local onde mora, a britânica já acumulou 17 mil seguidores, gerando um impacto na vida amorosa.

Com vista privilegiada, Noemi tem recebido várias cantadas para sair e, depois, assistir a um jogo do Brentford da sua sala, que parece um camarote do estádio, contou reportagem no "Daily Mail".

"Homens querem sair comigo porque o meu apartamento tem vista para um estádio de futebol", contou ela.

Um torcedor mais empolgado chegou a dizer: "Casa comigo?".

Noemi, entretanto, não está aceitando nenhuma proposta de encontro de torcedores no momento, mas diz adorar o entusiasmo deles.