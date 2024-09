Idoso fica 'em transe' com celular e neto morre afogado em rio

Mãe publicou vídeo nas redes - Foto: Reprodução

Um menino de 3 anos saiu para passear com o avô nas proximidades de um rio de Fujan, na China. O idoso, no entanto, deixou de cuidar do pequeno para focar no celular. Sem auxílio, a criança andou em direção ao rio e caiu, morrendo afogado pouco depois.

Na terça-feira, 27, a mãe do menino postou imagens de câmeras de segurança mostrando o avô atento ao celular enquanto o neto estava sentado no chão com seu brinquedo. O incidente ocorreu em março.

Alguns segundos depois, o neto se levantou e perguntou ao avô se ele poderia acompanhá-lo para lavar seu brinquedo. Parecendo hipnotizado, o avô não respondeu.

"Vamos ao rio para lavá-lo?", repetiu a pergunta o neto várias vezes. Sem resposta, a criança foi.

O avô olha para cima por alguns segundos, mas logo retorna a sua atenção para o aparelho, como se não tivesse notado o desaparecimento do menino nas águas do rio, próximo de onde estava.

Devastada pela morte do filho, a mãe expressou pesar nas redes sociais e culpou o sogro pela negligência. O homem disse que estava "em transe" com o celular e que não ouviu que o menino o chamava.