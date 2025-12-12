Igreja é detonada após cobrar valor exorbitante em show de Natal

O evento reúne diversas pessoas todos os anos - Foto: Reprodução | Instagram

Um show de Natal está dando o que falar nas redes sociais esta semana. Organizado pela Igreja Batista de Prestonwood, localizada em Plano, no Texas, dos Estados Unidos, o evento, chamado Gift of Christmas, tem sido alvo de críticas pelo valor cobrado nos ingressos.

O preço varia entre US$ 20 e US$ 71, que convertido ao real pode chegar ao valor de R$ 383 reais. Indignados, diversos internautas reclamaram da cobrança indevida, alegando que o montante estava muito acima do previsto.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Lembro-me de quando os programas da igreja eram gratuitos”, disse um usuário do Instagram. “Me expliquem como uma família de quatro pessoas tem que gastar 200 dólares para ir, mas isso é considerado ‘ação social’. Jesus ia virar as mesas, gente”, afirmou outro.

“Quantas crianças poderiam alimentar ou sem-abrigo poderias ajudar em vez de vestir esta obscenidade que nada tem a ver com a mensagem de Cristo?”, disparou mais um. “Nunca vi uma igreja cobrar tão alto para um evento social”, reforçou outra moça.

Pronunciamento da igreja

Em entrevista recente à revista Texas Monthly, o pastor Kaleb Moore se manifestou sobre as críticas e confessou que a igreja pretende apresentar o melhor evento possível aos fiéis e pessoas da comunidade.

O líder religioso ainda reforçou que “nada é extravagante demais para Cristo”, rebatendo os comentários dos internautas sobre a obscenidade da apresentação natalina.