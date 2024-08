Imagine o calor! Sete sóis “surgem” no céu de cidade chinesa; vídeo

O vídeo mostra o sol sendo replicado sete vezes no céu - Foto: Reprodução

Sete sóis surgiram no céu de Chengdu, na China, no último domingo, 18. Um vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana, registrou o fenômeno que se trata de uma ilusão de ótica.



Especialistas explicaram ao jornal chinês Dimsum Daily que a imagem é uma ilusão de ótica provocada pela refração e reflexão da luz em camadas de vidro, que replicou o sol sete vezes no céu. As cenas foram registradas por um morador de Chengdu.

Veja o vídeo:

"Cada camada adicional de vidro cria outra imagem virtual. Às vezes, mesmo com o mesmo painel de vidro, o número de imagens virtuais pode variar dependendo do ângulo de visão”, diz o vice-presidente da Sichuan Society for Amateur Astronomy, Zeng Yang.



Os especialistas também destacaram que os astros aparecem “eretos e visivelmente mais escuros”, características típicas da reflexão e refração da luz, o que gera imagens virtuais.