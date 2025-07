Incêndio destrói palco de grande festival de música eletrônica

Palco do festival de música eletrônica Tomorrowland pegando fogo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grande incêndio tomou conta do palco principal do grande festival de música eletrônica, Tomorrowland, nesta quarta-feira, 16. O evento acontecerá na Bélgica e está programado para esta sexta-feira, 18. De acordo com a organização do festival, não houveram feridos.

O palco principal foi destruído e, de acordo com o canal VRT News, os moradores dos arredores foram aconselhados a manterem suas janelas e portas fechadas. Ainda segundo o veículo, a fumaça seria incômoda, porém não tóxica.

Dia triste pra música eletrônica...

Mainstage da Tomorrowland Bélgica completamente em chamas pic.twitter.com/trcWmXszhO — Bruno Henrique (@brunohvs) July 16, 2025

O festival estava previsto para iniciar nesta sexta-feira, 18 e, em postagem oficial, a organização do evento diz estar buscando “soluções” para que o evento aconteça na data prevista.

O palco principal chama a atenção dos frequentadores do evento e reflete o tema do festival. Além disso, ele costuma ser reaproveitado em eventos futuros, como a edição brasileira, que acontece em outubro.

Veja a nota completa do evento:

"Devido a um grave incidente e incêndio no Tomorrowland, o nosso querido palco principal foi severamente danificado. Podemos confirmar que ninguém ficou ferido durante o incidente.

Podemos anunciar que o DreamVille (acampamento) abrirá amanhã (quinta-feira, 17 de julho) conforme planejado e estará pronto para todos os visitantes do DreamVille.

Todas as atividades da Jornada Global em Bruxelas e Antuérpia acontecerão como planejado.

Estamos focados em encontrar soluções para o fim de semana do festival (sexta-feira – sábado – domingo).

Mais atualizações e informações detalhadas serão comunicadas assim que possível"