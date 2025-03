Incêndio em boate na Macedônia do Norte deixa 59 mortos e 100 feridos

Esta fotografia aérea mostra a visão da boate incendiada onde frequentadores morreram - Foto: STRINGER | AFP

Pelo menos 59 pessoas morreram em um incêndio que destruiu uma boate na madrugada de sábado para domingo na Macedônia do Norte. "Há 59 pessoas falecidas, das quais 35 foram identificadas", disse o ministro do Interior, Pance Toskovski, na cidade de Kocani, onde aconteceu a tragédia.

Ele também informou que mandados de prisão foram emitidos contra quatro pessoas. No momento, 155 pessoas estão hospitalizadas, segundo o ministro.

"Os preparativos para transportar as pessoas gravemente feridas no incêndio de Kocani para hospitais de referência em vários países europeus estão em curso", declarou Stojanche Angelov, diretor do Centro de Gestão de Crise da Macedônia do Norte.

Muitas vítimas são jovens que assistiam à apresentação do DNK, um grupo de hip-hop muito popular no país, na boate Pulse em Kocani, cidade que fica a 100 quilômetros da capital, Skopje.

"Tentaram ressuscitar as pessoas no local. Os bombeiros e a ambulância chegaram a tempo, mas não foi suficiente", disse em frente a um hospital da capital uma jovem que estava na boate, em declarações À imprensa local.

"Houve um tumulto na saída. Estou esperando um amigo, ele está com queimaduras na mão. No início, não acreditamos que havia um incêndio, depois houve um pânico enorme e uma correria na saída da boate", explicou.

As vítimas enviadas para o hospital de Kocani tinham entre 14 e 25 anos, informou a diretora do centro médico, Kristina Serafimovska.

Entre os feridos, "chegaram 70 pacientes que apresentavam queimaduras e intoxicação por monóxido de carbono", acrescentou.

Um dos membros do grupo DNK, Vladimir Blazev, sofreu queimaduras no rosto e recebeu assistência respiratória, informou a família.

- "Faíscas" -

"Segundo as informações iniciais, o incêndio começou como resultado de faíscas de dispositivos pirotécnicos usados na apresentação", disse o ministro Toskovski, que seguiu para Kocani.

"O mais provável é que as faíscas tenham atingido o teto, feito de um material facilmente inflamável, e então, em muito pouco tempo, o fogo se propagou por toda a boate e uma fumaça densa se formou", acrescentou.

Vídeos publicados nas redes sociais antes do incêndio permitem observar o que parecem fogos de artifício utilizados durante shows.

O show do DNK começou à meia-noite e o incêndio por volta das 3h00. Outros vídeos mostram grandes chamas e veículos de emergência na entrada da casa noturna.

"Hoje é um dia difícil e muito triste para a Macedônia", escreveu o primeiro-ministro Hristijan Mickoski no Facebook.

"A perda de tantas vidas jovens é irreparável e a dor das famílias, entes queridos e amigos é incomensurável", acrescentou.

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, disse estar "profundamente triste com o trágico incêndio" e afirmou que a União Europeia "compartilha o luto e a dor do povo da Macedônia do Norte", em uma mensagem na rede X.

O papa Francisco enviou orações às vítimas do incêndio. O Santo Padre deseja "transmitir às famílias dos falecidos, em sua maioria jovens, suas mais profundas condolências", escreveu o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, em um telegrama endereçado ao arcebispo de Skopje, Kiro Stojanov.