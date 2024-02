Incêndios florestais deixam mais de 50 mortos no Chile | A TARDE

Ao menos 51 pessoas morreram por causa de incêndios florestais que atingem o Chile. Cinco corpos foram encontrados em rodovias. O balanço foi divulgado na noite deste sábado, 2. As informações foram divulgadas pelo g1, com base no France Presse.

Houve desastres em diversas regiões. As chamas atingiram Viña del Mar no fim da tarde de sexta-feira, 2. Só no setor de Villa Independencia, 19 pessoas morreram, de acordo com autoridades.

🚨New: Massive forest fire in Chile happening right nowpic.twitter.com/qalzJmEEax — Suhr Majesty ™ (@ULTRA_MAJESTY) February 4, 2024

Em El Olivar, na zona central do país, o vento espalhou chamas, o que resultou em explosões de carros e casas incendiadas.

"Era um inferno, com explosões. Tentei ajudar o vizinho a desligar o carro, a parte de trás da minha casa começava a pegar fogo. Era uma chuva de cinzas", disse o motorista Rodrigo Pulgar, de 61 anos, à AFP.

Os morros voltaram a queimar neste sábado, 2, e foram emitidos novos alertas de evacuação. De acordo com relatório recente, foram registrados 92 incêndios, 40 deles já controlados. As forças de socorro lutavam contra 29 focos, com apoio de helicópteros e aviões.

Drone footage showing the absolute devastation caused by the forest fires in Chile. So far, 51 are confirmed dead, many missing and thousands of homes have been destroyed! #ChileFires #ViñaDelMar



Just horrific!! 😭



📹 Agence France-Presse via @UlloaG_Fernando pic.twitter.com/y8bDzeYrMs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 4, 2024

Preocupação

Nas redes sociais, a cada minuto cresce o número de relatos, imagens de explosões e diversos carros queimados.

O Chile enfrenta incêndios florestais de grandes proporções desde 2017, quando o fogo atingiu áreas povoadas de Valparaíso e outras regiões. O fogo se propagou em áreas com construções irregulares.