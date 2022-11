Influenciadora é presa após tomar sopa de morcegos na Tailândia

Conhecida como influenciadora de gastronomia exótica, a tailandesa Phonchanok Srisunaklua foi presa após divulgar um vídeo tomando sopa de morcego.

Nas imagens, a também professora abre as asas do morcego, rasga e come. Segundo a imprensa local, os animais foram comprados em um mercado perto da fronteira com Laos, no norte do país.

Segundo ela, o animal cozido em uma tigela, tem sabor picante e é "delicioso". A influenciadora frisa que não está tentando espalhar a Covid-19 pois, segundo ela, outros moradores da região também comem o animal.

Com a viralização do vídeo, o Departamento de Controle de Doenças (DDC) alertou o público que comer morcegos pode resultar em problemas à saúde.

Devido a atitude, a influenciadora pode ser condenada a cinco anos de prisão e multa de 500.000 baht (cerca de R$ 73.680) por posse de carcaças de animais selvagens protegidas, além de crimes virtuais da região.