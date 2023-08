Influenciadora morre após adotar dieta restritiva de vegetais crus

Uma influenciadora digital vegana morreu "de fome e exaustão" após adotar uma dieta extremamente restritiva, composta apenas de frutas e vegetais crus, segundo amigos e parentes. De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, a russa Zhanna Samsonova, conhecida como Zhanna D'Art nas redes sociais, 'mal conseguia andar' dias antes de morrer e não bebia água há mais de seis anos — ela se hidratava com sucos e frutas suculentas.

Segundo relatos, há dez anos ela seguia uma dieta baseada em vegetais crus, frutas, brotos de sementes de girassol, smoothies de frutas e sucos. Os amigos dizem que ela sofria de anorexia, e que estava tão fraca nas últimas semanas de sua vida "como resultado de sua dieta extrema que ela estava praticamente acamada e levava vários minutos para subir um degrau de escada", disseram os amigos ao portal britânico.

Os amigos da vítima disseram que ficaram "horrorizados" com sua aparência e pediram para que ela procurasse ajuda médica. Mas a russa recusou auxílio e seguiu com sua dieta restritiva. Ela morreu no dia 21 de julho internada em uma UTI na Malásia.

Em entrevista ao jornal russo Vechernyaya Kazan, a mãe de Zhanna afirmou que ela morreu em virtude de uma infecção semelhante à cólera que foi exacerbada por sua alimentação extremamente restritiva.