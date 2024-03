Instagram e Facebook apresentam instabilidade | A TARDE

O Instagram e Facebook apresentaram instabilidade na manhã desta terça-feira, 5, e ficaram fora do ar por volta das 12h30.

O Downdetector, site que detecta falhas e problemas em dispositivos em tempo real, registrou mais de 30 mil reclamações de usuários do Facebook no Brasil e 19 mil do Instagram. Os relatos diminuíram por volta das 14h.

Usuários do Instagram perceberam que o feed da rede social não estava carregando e constavam mensagens como “Não foi possível carregar o feed” e “Sem conexão com a internet”. O Facebook deslogou os usuários e não permitia que acessassem o perfil novamente.

Alguns ainda relataram instabilidade no WhatsApp, mas em número menor no Downdetector. Todas as plataformas pertencem ao grupo Meta.

Além do Brasil, outros países também relataram problemas. Nos Estados Unidos, o Instagram teve mais de 40 mil reclamações e mais de 200 mil no Facebook. No Reino Unido foram mais de 150 mil reclamações no Instagram e mais de 25 mil no Facebook.

Tudo termina em meme

Vários usuários do Twitter aproveitaram o momento para fazer várias piadas na rede social sobre o ocorrido em relação ao grupo Meta. Muitos disseram que enquanto as outras redes estavam instáveis, o Twitter continuava funcionando normalmente. Confira alguns memes:

Agora tá explicado porque o Instagram e o Facebook caiu !!! pic.twitter.com/WByjI4mpPG — André Alecrim (@Andre_Alecrim) March 5, 2024

eu chegando no twitter pra ver se o instagram caiu mesmo: pic.twitter.com/wxCuf8px77 — daniel (@daneldix) March 5, 2024

o instagram caiu e o twitter tá exatamente assim: pic.twitter.com/gv6Qw8vZvP — cris dias (@crisayonara) March 5, 2024