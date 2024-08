Integrantes de trisal, mulheres engravidam do parceiro ao mesmo tempo

Ashley e Anna - Foto: Reprodução | USA Today

Ashley Hefley, Anna e um homem viviam um relacionamento poliamoroso. Ashley já era mãe de um menino e não planejava um segundo. Após um teste, a surpresa: não apenas ela estava grávida, como de gêmeos. Meses depois Anna também testou positivo.

"Não se preocupe, ele vai fazer uma vasectomia", brincou Ashley.

Na época, entretanto, a situação não foi engraçada. O pior foi as mulheres enfrentarem enjoos e estarem exaustas ao mesmo tempo, com o marido tendo que lidar com as duas.

Conselheira amorosa, Grace Lawrie diz avalia que ter um bebê é desafiador por uma infinidade de razões emocionais, físicas, mentais e logísticas. Em casos poliamorosos, a situação pode piorar.

"Conheço pessoas poliamorosas para as quais ter o apoio extra de parceiros adicionais foi crucial para que pudessem ter filhos. Como diz o velho ditado, é preciso uma aldeia", diz.

"Há uma grande diferença na experiência de adicionar filhos entre pessoas poliamorosas que são organizadas como múltiplos parceiros juntos em uma casa em comparação com pessoas poliamorosas que são organizadas como uma díade com 'parceiros externos' que vivem em outro lugar", avalia Sheila Addison, outra terapeuta familiar e matrimonial.

Com casos como esse tornando-se comuns, Diana Adams, uma advogada poliamorosa, tem auxiliado centenas de pessoas com mediação familiar desde 2007. Ela disse que pode ser útil contratar um advogado. Muitas questões precisam ser resolvidas quando se trata de poliamor e formação de família: por quanto tempo um pai precisa estar namorando alguém antes de conhecer um filho? Eles devem se juntar a jantares em família várias vezes por semana ou nos feriados? Sem mencionar considerações sobre valores compartilhados, como dinheiro, e qual é a definição de infidelidade de todos.

"Eu crio acordos legais para as pessoas, seja um acordo de coparentalidade ou um acordo financeiro sobre como elas querem dividir as finanças", diz Adams. "Mas vejo essas conversas como ainda mais valiosas para manter as pessoas fora do conflito", defende. Caso contrário, diz ela, pode se tornar cada vez mais complicado, especialmente quando se trata de biologia. Addison conhece uma família em que um pai biológico teve que adotar legalmente seu próprio filho. A mãe era casada com outro parceiro quando deu à luz.

Só porque algumas tarefas parentais podem ser mais fáceis de lidar, no entanto, não significa necessariamente que seja tranquilo para o relacionamento. Ashley Hefley e seu marido estão, na verdade, se divorciando para tornar as coisas mais justas para Anna.