Inteligência artificial afetará 40% dos empregos no mundo | A TARDE

O crescimento da inteligência artificial (IA) terá consequências para 40% dos empregos no mundo, com foco principal nas economias avançadas. A informação foi divulgada pela diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"No mundo, 40% dos empregos serão afetados. E mais: será o caso de quanto mais qualificado for o emprego. Portanto, para as economias avançadas e alguns países emergentes, 60% dos empregos serão afetados".

Ela explicou em entrevista para a agência de notícias France-Presse (AFP), que os impactos não são necessariamente negativos, já que podem resultar em um "aumento de rendimentos". Os dados foram divulgados em relatório do FMI antes das reuniões do Fórum Econômico Mundial, em Davos, que tem início marcado para esta segunda-feira, 15.

O relatório aponta ainda que Singapura, Estados Unidos e Canadá são os países que estão mais preparados para a integração da IA até o momento. "Devemos concentrar-nos nos países de rendimento baixo", continuou a diretora-geral do FMI.

Para ela, "a IA pode ser assustadora, mas também pode ser uma grande oportunidade para todos".